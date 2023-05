Yoga d’été en plein air Pré de l’église, 18 juillet 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Bougez au rythme de la nature ! Cours de yoga en plein air. Prévoir tapis.

19h-20h, Pré de l’église. Tarif : 5 €/cours.

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 20:00:00. .

Pré de l’église

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Move to the rhythm of nature! Outdoor yoga class. Bring a mat.

7-8pm, Church Meadow. Price: 5 ?/course.

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

¡Muévase al ritmo de la naturaleza! Clase de yoga al aire libre. Trae tu esterilla.

de 19:00 a 20:00 h, prado de la Iglesia. Precio: 5 euros/clase.

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Bewegen Sie sich im Rhythmus der Natur! Yogakurs unter freiem Himmel. Bitte Matte mitbringen.

19h-20h, Wiese vor der Kirche. Preis: 5 ?/Kurs.

Cercle des Fées Mères (Kreis der Feenmütter) 06 75 26 51 98

