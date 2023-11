RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE Pré de la Foire Langogne, 31 décembre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Venez fêter la nouvelle année autour d’un repas festif et d’une soirée dansante animée par le groupe « Insomniaque ».

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme ou sur Hello asso.

Soirée organisée par Les Lango’Folies et leurs partenaires…..

Pré de la Foire

Langogne 48300 Lozère Occitanie



Come and celebrate the New Year with a festive meal and dance, hosted by the group « Insomniaque ».

Reservations required at the Tourist Office or on Hello asso.

Evening organized by Les Lango’Folies and their partners….

Venga a celebrar el Año Nuevo con una comida festiva y una velada de baile dirigida por el grupo « Insomniaque ».

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo o en Hello asso.

Velada organizada por Les Lango’Folies y sus socios….

Feiern Sie das neue Jahr bei einem festlichen Essen und einem Tanzabend, der von der Gruppe « Insomniaque » musikalisch umrahmt wird.

Reservierungen sind beim Fremdenverkehrsamt oder auf Hello asso erforderlich.

Abendveranstaltung organisiert von Les Lango’Folies und ihren Partnern….

Mise à jour le 2023-10-27 par 48 – OT Langogne