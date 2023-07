FETE NATIONALE À LANGOGNE Pre de la Foire Langogne, 13 juillet 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Fête Nationale avec un apéro musical suivie d’un repas en musique puis défilé avec la retraite aux flambeaux pour assister au feu d’artifice et clôturer cette soirée par un grand bal en extérieur organisée par l’Association Les Lango’Folies, l’Amical….

2023-07-13 fin : 2023-07-14 . EUR.

Pre de la Foire

Langogne 48300 Lozère Occitanie



Fête Nationale with a musical aperitif followed by a musical meal, then a torchlight procession to watch the fireworks and close the evening with a grand outdoor ball, organized by the Association Les Lango’Folies, the Amical…

Fiesta Nacional con un aperitivo musical seguido de una comida musical, a continuación un desfile de antorchas para ver los fuegos artificiales y cerrar la velada con un gran baile al aire libre organizado por la Asociación Les Lango’Folies, la Amical…

Der Nationalfeiertag mit einem musikalischen Aperitif, gefolgt von einem Essen mit Musik, einem Umzug mit Fackelzug, einem Feuerwerk und einem großen Tanz im Freien, organisiert von der Association Les Lango’Folies, dem Amical de Lango…

Mise à jour le 2023-06-28 par 48 – OT Langogne