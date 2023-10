Le mois du film documentaire – Projection du film « Grizzly Man » Pré de la Clastre Saint-Saturnin-de-Lenne, 10 novembre 2023, Saint-Saturnin-de-Lenne.

Saint-Saturnin-de-Lenne,Aveyron

Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. Le Mois du doc est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde !.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Pré de la Clastre

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie



Since 2000, documentaries have been in the spotlight in November. The Month of the Documentary is an unmissable event to discover films and exchange ideas about the world!

Desde el año 2000, los documentales ocupan un lugar destacado en el mes de noviembre. El Mes del Documental es una cita ineludible para descubrir películas e intercambiar ideas sobre el mundo

Seit dem Jahr 2000 steht der Dokumentarfilm im November im Mittelpunkt. Der Mois du doc ist ein unumgänglicher Termin, um Filme zu entdecken und sich über die Welt auszutauschen!

