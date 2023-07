Festival St Scène Pré de la Chapelle Saint-Céneri-le-Gérei, 1 juillet 2023, Saint-Céneri-le-Gérei.

Saint-Céneri-le-Gérei,Orne

L’Association Saint-Scène organise chaque année début juillet un festival de musique« festival Saint-Scène » à Saint-Céneri-le-Gérei.

Le temps d’un week-end, installez-vous dans la prairie de l’un des Plus beaux Villages de France pour assister à de nombreux concerts dans une ambiance champêtre et conviviale.

Au programme :

Samedi 1er juillet de 17h à minuit : Dolcinians (Post punk), Bimo (trio de funk, rock, jazz et soul), Zedmanest (Rock),

The Starchilds(Blues)

Dimanche 2 juillet de 13h à 18h : Latin Drive (musique cubaine), Alsband (Blues,fusion jazz-rock), Urban Process (Acid jazz et Hip hop)

Billetterie : Office du tourisme d’Alençon et de St Céneri (Auberge des soeurs Moisy) – Pré de la Chapelle.

Samedi 2023-07-01 fin : 2023-07-02 . .

Pré de la Chapelle

Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie



Concert / Exhibition / Festival

From Saturday 02 July 2022 to Sunday 03 July 2022

The Saintscene Festival invites you to a bucolic setting for a festive and musical summer weekend.

On the program :

Saturday from 7pm

Back Beat Brass Band – jazz fusion

Canto – Brazilian jazz

Hop Hop Hop Crew – balkan fusion

Sunday from 1pm

Urbno Jazz – blues / jazz

Gianna M – folk

March Mallow – jazz crooner blues

Practical information

Saturday 2 and Sunday 3 July 2022 in Saint-Céneri-le-Gerei

Opening of the site (ticketing) : Saturday from 6 pm and Sunday from 12 am

Ticket office : Alençon tourist office visitalencon.com – Pré de la Chapelle Saturday from 6 pm

2 days pass : 20 € | Saturday : 15 € | Sunday : 10 € | Free for children under 12

More infos : www.saintscene.fr

Todos los años, a principios de julio, la asociación Saint-Scène organiza un festival de música en Saint-Céneri-le-Gérei.

Durante un fin de semana, acérquese a la pradera de uno de los pueblos más bellos de Francia para disfrutar de un amplio abanico de conciertos en un entorno rural y acogedor.

En el programa:

Sábado 1 de julio, de 17:00 a 24:00 h: Dolcinians (Post punk), Bimo (trío de funk, rock, jazz y soul), Zedmanest (Rock),

The Starchilds (Blues)

Domingo 2 de julio, de 13:00 a 18:00: Latin Drive (música cubana), Alsband (Blues, fusión jazz-rock), Urban Process (Acid jazz y hip hop)

Entradas en: Oficina de Turismo de Alençon y St Céneri (Auberge des soeurs Moisy) ? Pré de la Chapelle

Der Verein Saint-Scène organisiert jedes Jahr Anfang Juli ein Musikfestival « Festival Saint-Scène » in Saint-Céneri-le-Gérei.

Ein Wochenende lang können Sie sich auf der Wiese eines der schönsten Dörfer Frankreichs niederlassen und in einer ländlichen und geselligen Atmosphäre zahlreiche Konzerte besuchen.

Auf dem Programm stehen :

Samstag, 1. Juli, von 17 Uhr bis Mitternacht : Dolcinians (Post Punk), Bimo (Trio aus Funk, Rock, Jazz und Soul), Zedmanest (Rock),

The Starchilds(Blues)

Sonntag, 2. Juli, 13.00-18.00 Uhr: Latin Drive (kubanische Musik), Alsband (Blues,Fusion-Jazz-Rock), Urban Process (Acid Jazz und Hip Hop)

Kartenverkauf: Fremdenverkehrsamt von Alençon und St Céneri (Auberge des soeurs Moisy) ? Wiese der Kapelle

