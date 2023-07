Tour de l’Indre des sports Pré de Foire Châtillon-sur-Indre, 17 juillet 2023, Châtillon-sur-Indre.

Châtillon-sur-Indre,Indre

Le Tour de l’Indre des Sports, opération mise en place à l’initiative des comités, clubs sportifs et du Département de l’Indre, revient cette année sillonner le territoire. 17 dates, 17 communes, 572 kilomètres parcourus, 30 disciplines au total.. Familles

Lundi 2023-07-17 14:00:00 fin : 2023-07-17 18:00:00. EUR.

Pré de Foire

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire



The Tour de l’Indre des Sports, an initiative of sports committees, clubs and the Département de l’Indre, is back this year, criss-crossing the region. 17 dates, 17 towns, 572 kilometers covered, 30 disciplines in all.

El Tour de l’Indre des Sports, una operación creada por iniciativa de los comités deportivos, los clubes y el departamento de Indre, vuelve este año a recorrer la región. 17 fechas, 17 ciudades, 572 kilómetros recorridos, 30 disciplinas en total.

Die Tour de l’Indre des Sports, eine Aktion, die auf Initiative der Sportkomitees, Sportvereine und des Departements Indre ins Leben gerufen wurde, durchquert auch dieses Jahr wieder die Region. 17 Termine, 17 Gemeinden, 572 Kilometer, 30 Sportarten.

