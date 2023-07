19ème Festival Jazz au Fil du Cher : Tango Motan, Adnan JOUBRAN, Electro Deluxe Pré de Chauvière Lavault-Sainte-Anne Catégories d’Évènement: Allier

Lavault-Sainte-Anne 19ème Festival Jazz au Fil du Cher : Tango Motan, Adnan JOUBRAN, Electro Deluxe Pré de Chauvière Lavault-Sainte-Anne, 22 juillet 2023, Lavault-Sainte-Anne. Lavault-Sainte-Anne,Allier 19h : Tango Motan

20h45 : Adnan JOUBRAN

22h30 : Electro Deluxe.

2023-07-22 19:00:00

Pré de Chauvière

Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



