L'échalapée belle ! Bal Trad. avec JUKE BAL et le DUO NARAGONIA

L’échalapée belle ! Bal Trad. avec JUKE BAL et le DUO NARAGONIA Mercredi 9 août, 21h00 Pré communal, 30450 Sénéchas Plein tarif : 12 euros – Tarif réduit : 8 euros – Gratuit pour les – 12 ans

Tous les mercredis de l’été, du 12 juillet au 16 août 2023, assistez aux concerts, pièce de théâtre et bal trad, au pré communal et au théâtre de verdure de Sénéchas (30450).

21 h : JUKE BAL

Une valse de notre ami Georges c’est classique, une bourrée à 2 temps avec La Rue Ketanou c’est plus osé mais les Clash en bourrée à 3 temps, là c’est plus possible. Et pourtant ca fonctionne. Pas besoin de mettre une pièce pour activer le Jukebal, la générosité de ses trois artisans du son déborde et est communicative. La rythmique de leurs cordes et de leurs chants vous entraine sur la piste.

Marilou Emerial : Accordéon / Chant

Julien Régi : Guitare / Chant / Percussions

Alexandre Roux : Contrebasse / Chant / Guitare

22h15 : DUO NARAGONIA

A la fois néo-classique et surtout ancrée dans de nombreuses traditions, les mélodies de Naragonia invitent le mélomane à une écoute attentive et à la danse. Comme un petit vent de Bretagne et d’Irlande qui titille les oreilles, tout en conservant de beaux passages posés et plus lyriques… une ode à l’accordéon diatonique, au violon et à la cornemuse.

Pascale Rubens : Accordéon diatonique / violon

Toon Van Mierlo : Accordéon diatonique / cornemuse

Pré communal, 30450 Sénéchas Pré communal, Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T21:00:00+02:00 – 2023-08-09T23:30:00+02:00

© compagnie Balagan