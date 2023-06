Fêteb de la musique à Prayssas Prayssas, 17 juin 2023, Prayssas.

Prayssas,Lot-et-Garonne

La place du joli village de Prayssas s’anime pour célébrer la fête de la musique avec des animations musicales aussi variées qu’entraînantes: animation par les enfants de l’école de Prayssas, percussions brésiliennes, duo acoustique et autres artistes sur la scène ouverte vous attendent.

Restauration et buvette sur place.

The square in the pretty village of Prayssas comes alive to celebrate the fête de la musique, with musical entertainment as varied as it is lively: entertainment by children from the Prayssas school, Brazilian percussion, an acoustic duo and other artists on the open stage await you.

Catering and refreshments on site

La plaza del bonito pueblo de Prayssas cobra vida para celebrar la Fiesta de la Música, con animaciones musicales tan variadas como animadas: animación a cargo de los niños de la escuela de Prayssas, percusión brasileña, un dúo acústico y otros artistas en el escenario abierto le esperan.

Catering y refrescos in situ

Der Platz des hübschen Dorfes Prayssas wird zum Leben erweckt, um das Musikfest mit vielfältigen und mitreißenden musikalischen Darbietungen zu feiern: Animation durch die Kinder der Schule von Prayssas, brasilianische Perkussion, ein akustisches Duo und andere Künstler auf der offenen Bühne erwarten Sie.

Essen und Trinken vor Ort

