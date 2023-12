Stage adultes débutants organisée par Cahors escalade. Prayssac Catégories d’Évènement: Lot

Prayssac Stage adultes débutants organisée par Cahors escalade. Prayssac, 5 janvier 2024, Prayssac. Prayssac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 12:00:00

fin : 2024-01-05 17:00:00 Cahors Escalade propose un stage de découverte de l’escalade de difficulté (avec cordes)..

Cahors Escalade propose un stage de découverte de l’escalade de difficulté (avec cordes).

Vendredi 5 janvier 2024 de 12 h à 17 h à Prayssac, pour les adultes débutants. Tarif : 25 €. Inscriptions au 06 37 94 26 84 – Renseignements www.cahors-escalade.com 35 EUR. Prayssac 46220 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-15 par OT Cahors – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Lot, Prayssac Autres Code postal 46220 Adresse Ville Prayssac Departement Lot Lieu Ville Prayssac Latitude 44.503852 Longitude 1.188124 latitude longitude 44.503852;1.188124

Prayssac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prayssac/