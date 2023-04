Foire aux livres Espace Maurice Faure, 5 août 2023, Prayssac.

Foire annuelle – Ventes de livres anciens et d’occasion à prix dérisoires organisé par l’association Livr’ Et Vous à Prayssac.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-06 . EUR.

Espace Maurice Faure

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Annual Fair – Sales of old and second-hand books at very low prices organized by the association Livr? Et Vous à Prayssac

Feria anual – Venta de libros antiguos y de ocasión a precios muy bajos organizada por la asociación Livr? Et Vous à Prayssac

Jahresmarkt – Verkauf von alten und gebrauchten Büchern zu Spottpreisen, organisiert von der Vereinigung Livr? Et Vous in Prayssac

Mise à jour le 2023-04-14 par OT CVL Vignoble