Fête du pain et vide-greniers à Prayssac 30 bis rue de la République Prayssac Catégories d’évènement: Lot

Prayssac

Fête du pain et vide-greniers à Prayssac 30 bis rue de la République, 28 mai 2023, Prayssac. L’association Ensemble pour Prayssac organise une fête du pain, accompagnée d’un vide-greniers/brocante.

2023-05-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. EUR.

30 bis rue de la République Salle des fêtes et Espace Maurice Faure

Prayssac 46220 Lot Occitanie



The association Ensemble pour Prayssac organizes a bread festival, accompanied by a garage sale/brocante La asociación Ensemble pour Prayssac organiza una fiesta del pan, acompañada de una venta de garaje/brocante Der Verein Ensemble pour Prayssac organisiert ein Brotfest, das von einem Flohmarkt/Brocante begleitet wird Mise à jour le 2023-04-14 par OT CVL Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Lot, Prayssac Autres Lieu 30 bis rue de la République Adresse 30 bis rue de la République Salle des fêtes et Espace Maurice Faure Ville Prayssac Departement Lot Lieu Ville 30 bis rue de la République Prayssac

30 bis rue de la République Prayssac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prayssac/

Fête du pain et vide-greniers à Prayssac 30 bis rue de la République 2023-05-28 was last modified: by Fête du pain et vide-greniers à Prayssac 30 bis rue de la République 30 bis rue de la République 28 mai 2023 30 bis rue de la République Prayssac

Prayssac Lot