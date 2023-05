Enduro Carpe Prayssac 2023 Route des Berlingous, 18 mai 2023, Prayssac.

L’AAPPMA de Prayssac organise un enduro carpe sur les trois biefs Juillac, Prayssac et Pescadoires de la rivière Lot..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-21 . 160 EUR.

Route des Berlingous Salle Oltis

Prayssac 46220 Lot Occitanie



The AAPPMA of Prayssac organizes a carp enduro on the three reaches Juillac, Prayssac and Pescadoires of the river Lot.

La AAPPMA de Prayssac organiza un enduro de carpas en los tres tramos del río Lot, Juillac, Prayssac y Pescadoires.

Die AAPPMA von Prayssac organisiert ein Karpfen-Enduro auf den drei Biefs Juillac, Prayssac und Pescadoires des Flusses Lot.

