Stage de cirque aérien: cerceaux et tissu Gymnase Espace Maurice Faure, 14 mai 2023, Prayssac.

Stage de cirque axé sur l’aérien, tissu et cerceaux, avec Laura, artiste de Toulouse.

A partir de 8 ans: ados et adultes bienvenus.

Prévoir une tenue souple collée au corps.

Inscription obligatoire. Nombre de places limité.

2023-05-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 16:30:00. 35 EUR.

Gymnase Espace Maurice Faure Rue de la République

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Circus workshop focused on aerial, fabric and hoops, with Laura, artist from Toulouse.

From 8 years old: teenagers and adults welcome.

Please bring a soft outfit that fits your body.

Registration required. Limited number of places

Taller de circo centrado en los aéreos, las telas y los aros, con Laura, artista de Toulouse.

A partir de 8 años: adolescentes y adultos bienvenidos.

Por favor, traiga un traje suave que se adapte a su cuerpo.

Inscripción obligatoria. Número limitado de plazas

Zirkuskurs mit Schwerpunkt auf Luftartistik, Tücher und Reifen, mit Laura, einer Künstlerin aus Toulouse.

Ab 8 Jahren: Jugendliche und Erwachsene sind willkommen.

Bitte tragen Sie flexible Kleidung, die eng am Körper anliegt.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen

