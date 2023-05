Vide-greniers à Prayssac Dans la cour des écoles, 8 mai 2023, Prayssac.

Ce vide-greniers est organisé par Pepa (l’association des Parents d’Elèves de Prayssac).

A cette occasion, vous pourrez également profiter de la vente des plants de légumes des élèves de Prayssac.

2023-05-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-08 17:00:00. EUR.

Dans la cour des écoles

Prayssac 46220 Lot Occitanie



This garage sale is organized by Pepa (Prayssac Parents Association).

On this occasion, you will also be able to take advantage of the sale of vegetable plants of the pupils of Prayssac

Esta venta de garaje está organizada por Pepa (la Asociación de Padres de Alumnos del Prayssac).

En esta ocasión, también podrá aprovechar la venta de plantas hortícolas de los alumnos de Prayssac

Dieser Flohmarkt wird von Pepa (der Elternvereinigung von Prayssac) organisiert.

Bei dieser Gelegenheit können Sie auch vom Verkauf der Gemüsepflanzen der Schüler aus Prayssac profitieren

