Marché des artisans créateurs à Prayssac Place d’Istrie Prayssac Catégories d’évènement: Lot

Prayssac

Marché des artisans créateurs à Prayssac Place d’Istrie, 5 mai 2023, Prayssac. L’association Horizon Créations de Prayssac organise un marché artisanal dans le cadre du marché hebdomadaire..

2023-05-05 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-05 13:00:00. EUR.

Place d’Istrie

Prayssac 46220 Lot Occitanie



The association Horizon Créations de Prayssac organizes a craft market as part of the weekly market. La asociación Horizon Créations de Prayssac organiza un mercado artesanal en el marco del mercado semanal. Der Verein Horizon Créations aus Prayssac organisiert im Rahmen des Wochenmarkts einen Kunsthandwerksmarkt. Mise à jour le 2023-04-14 par OT CVL Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Lot, Prayssac Autres Lieu Place d'Istrie Adresse Place d'Istrie Ville Prayssac Departement Lot Lieu Ville Place d'Istrie Prayssac

Place d'Istrie Prayssac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prayssac/

Marché des artisans créateurs à Prayssac Place d’Istrie 2023-05-05 was last modified: by Marché des artisans créateurs à Prayssac Place d’Istrie Place d'Istrie 5 mai 2023 Place d'Istrie Prayssac

Prayssac Lot