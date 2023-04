Rencontre littéraire à la librairie Racines 11 Boulevard de la Paix, 28 avril 2023, Prayssac.

Nous accueillerons à la librairie, Pascal Bouchard, qui viendra présenter trois essais et un roman :

-Anti-manuel d’Orthographe

-Ce qui me permets de dire « je »

-Jean-Michel Blanquer, l’Attila des écoles

-Il faut bien que jeunesse se passe (roman original entre histoire et fantastique).

Pascal Bouchard est né à Paris en 1950. Agrégé de lettres, professeur en collège et en lycée, jusqu’en 1988., il a ensuite aussi crée en 1984 sur France-Culture une émission sur l’innovation pédagogique. Pascal Bouchard a aussi été pigiste pour différents médias, dont L’Etudiant et Enfant d’abord. En 1997, il quitte France-Culture et devient en 1998, co-fondateur d’une agence de presse dédiée spécialisée (l’Agence Education Formation), qu’il quitte en 2008 pour se consacrer à la création en 2009 de ToutEduc, à la recherche d’une forme nouvelle de journalisme.

Pascal Bouchard préside aussi l’association « Lire à voix Haute-Normandie », qui s’inscrit dans la fiiation d’ACCES (Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations)..

2023-04-28 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-28 19:00:00. .

11 Boulevard de la Paix Librairie Racines

Prayssac 46220 Lot Occitanie



We will welcome Pascal Bouchard to the bookstore to present three essays and a novel:

-Anti-manual of spelling

-What allows me to say « I

-Jean-Michel Blanquer, the Attila of schools

-Il faut bien que jeunesse se passe (original novel between history and fantasy).

Pascal Bouchard was born in Paris in 1950. He was a teacher in secondary schools until 1988, and in 1984 he created a program on pedagogical innovation on France-Culture. Pascal Bouchard has also worked as a freelancer for various media, including L’Etudiant and Enfant d’abord. In 1997, he left France-Culture and became in 1998, co-founder of a specialized press agency (Agence Education Formation), which he left in 2008 to devote himself to the creation in 2009 of ToutEduc, in search of a new form of journalism.

Pascal Bouchard also presides over the association « Lire à voix Haute-Normandie », which is part of the ACCES (Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations) fiiation.

Recibiremos en la librería a Pascal Bouchard, que presentará tres ensayos y una novela:

-Anti-manuel d’Orthographe

-Lo que me permite decir

-Jean-Michel Blanquer, el Atila de las escuelas

-Il faut bien que jeunesse se passe (novela original entre historia y fantasía).

Pascal Bouchard nació en París en 1950. Fue profesor de secundaria hasta 1988, y en 1984 creó un programa sobre innovación educativa en France-Culture. Pascal Bouchard también ha trabajado como freelance para diversos medios de comunicación, entre ellos L’Etudiant y Enfant d’abord. En 1997 dejó France-Culture y en 1998 cofundó una agencia de prensa especializada (Agence Education Formation), que abandonó en 2008 para dedicarse a la creación en 2009 de ToutEduc, en busca de una nueva forma de periodismo.

Pascal Bouchard también preside la asociación « Lire à voix Haute-Normandie », que forma parte de la fiiación ACCES (Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations).

In der Buchhandlung begrüßen wir Pascal Bouchard, der drei Essays und einen Roman vorstellen wird:

-Anti-manuel d’Orthographe

-Was mir erlaubt, « ich » zu sagen

-Jean-Michel Blanquer, der Attila der Schulen (frz.)

-Il faut bien que jeunesse se passe (origineller Roman zwischen Geschichte und Fantasy).

Pascal Bouchard wurde 1950 in Paris geboren. Er war Agrégé de lettres und bis 1988 Lehrer an Collèges und Lycées, bevor er 1984 auf France-Culture eine Sendung über pädagogische Innovation ins Leben rief. Pascal Bouchard war auch als freier Mitarbeiter für verschiedene Medien tätig, darunter L’Etudiant und Enfant d’abord. 1997 verließ er France-Culture und wurde 1998 Mitbegründer einer dedizierten Fachpresseagentur (Agence Education Formation), die er 2008 verließ, um sich mit der Gründung von ToutEduc im Jahr 2009 der Suche nach einer neuen Form des Journalismus zu widmen.

Pascal Bouchard ist außerdem Vorsitzender des Vereins « Lire à voix Haute-Normandie », der im Rahmen von ACCES (Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations) gegründet wurde.

