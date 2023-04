Foire Mensuelle Place Dutours, 18 avril 2023, Prayssac.

Chaque troisième mardi du mois de 8h a 17h . 10 exposants, sur la place Dutours..

2023-04-18 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-18 17:00:00. EUR.

Place Dutours

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Every third Tuesday of the month from 8 a.m. to 5 p.m.. 10 exhibitors, on the Place Dutours.

Cada tercer martes del mes, de 8 a 17 horas. 10 expositores, en la plaza Dutours.

Jeden dritten Dienstag im Monat von 8 bis 17 Uhr. 10 Aussteller, auf dem Dutours-Platz.

