Ciné-opéra : « Notre-Dame de Paris » Cinéma Louis Malle Prayssac Catégories d’Évènement: Lot

Prayssac

Ciné-opéra : « Notre-Dame de Paris » Cinéma Louis Malle, 19 mars 2023, Prayssac. Le cinéma Louis Malle vous propose une séance ciné-opéra avec « Notre-Dame de Paris » Ballet de Roland Petit.

2023-03-19 à 14:30:00 ; fin : 2023-03-19 16:00:00. 16 EUR.

Cinéma Louis Malle Place Dutours

Prayssac 46220 Lot Occitanie



The Louis Malle cinema offers you a film-opera session with « Notre-Dame de Paris » Ballet by Roland Petit El cine Louis Malle le propone una sesión de cine-ópera con « Notre-Dame de Paris » Ballet de Roland Petit Das Kino Louis Malle bietet Ihnen eine Film-Oper mit « Notre-Dame de Paris » Ballett von Roland Petit Mise à jour le 2023-03-18 par OT Cahors – Vallée du Lot

