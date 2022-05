Prayssac en Fête, 26 août 2022, .

Prayssac en Fête

2022-08-26 – 2022-08-28

EUR Cette année, nous fêterons nos 10 ans… Pour cette édition anniversaire, nous vous avons préparé de nombreuses surprises !!!!

Vendredi 26 août:

¤Le matin: Marché

¤ En soirée: Concerts gratuits place d’Istrie

– La Yegros (Genre : Nu-cumbia) : Une invitation au lâcher-prise, à faire danser les foules et à dégripper les corps ! La musique de La Yegros est à l’image de la cosmopolite Buenos-Aires : exubérante et colorée où sonorités électroniques et flow hip hop font honneur à ses origines latines. Inspirée des traditions du chamamé ou du huayno qu’elle propulse avec force dans le siècle nouveau, La Yegros passe les rythmes ancestraux à la moulinette digitale pour le plus grand plaisir de nos jambes !

– Tomawok & One Shot Band (Genre:Ragga-Dancehall ): Depuis la sortie de l’album weedamuffin en Octobre 2015 l’Angevin OriginalTomawok est allé parcourir la planète, plus de 200 concerts dans 14 pays et bien sure de nombreux festivals en France dont un passage remarqué sur la mainstage du Festival Reggae Sun Ska en Aout 2016. Efficace en live comme en studio, Tomawok saura vous faire voyager dans son univers pour le plus grand plaisir de son public. Sa méthode est toujours la même : Un flow ravageur sur tous styles de riddims, de 70 à 180 BPM !!! Des textes travaillés, des rimes riches, des paroles articulées, un débit hors norme et millimétré… C’est sûr ! C’est du Apache style !!! Tomawok c’est + de 1200 concerts à travers le monde !

– Un P’tit Gars du Coin (Chanson française) : Un p’tit gars du coin c’est avant tout l’histoire de Dorian. Originaire du Lot c’est un musicien touche à tout autodidacte qui décide en 2017 de répondre à l’appel de la scène. Influencé par la chanson française et le reggae par des groupes comme La Rue Kétanou ou Tryo, accompagné de ses potes musiciens, Kinou aux percussions, Max à l’accordéon, Bibi à la basse et de Julie “sa p’tite plume”, « Un p’tit gars du coin » est un hymne au vivre ensemble, à l’humanité, à la vie tout simplement. Sa poésie et sa mélodie nous emportent dans un monde de générosité et d’espoir.

– Inter-plateaux :

Tarif de nuit (Genre: house disco): De l’Afro Beat à la Deep House en passant par le Disco, la voie est large mais la conduite précise. Vos chauffeurs du soir s’appellent Arthur et Olivier, et ils vont tout faire pour uberiser vos oreilles.

Samedi 27 août:

¤8h00 – 11h: Concours de pêche pour petits et grands au Balat Grand, organisé par l’AAPPMA

¤10h30: Chasse au trésor pour les enfants de 6 à 10 ans. Rendez-vous devant la mairie

¤10h00 – 16h00: Tour de poney

¤En soirée: Concerts gratuits place d’Istrie

– Vanupié (Genre: reggae soul): Après avoir côtoyé pendant 10 ans le milieu de la publicité parisien, Vanupié quitte son travail, sa vie, et part à l’aventure. À partir de cet instant la musique habite sa vie. Les dix années qui suivent, ce chanteur à la voix extraterrestre travaille son univers : de la Soul, de la Pop, une touche de Reggae venant épicer tantôt sa voix, tantôt la musique dans un discret skank de guitare acoustique soutenue par un basse/batterie d’exception.

– Francky Vincent (Genre: zouk) : Surnommé le “Roi du Zouk” ou le “Zouker X”, Francky viendra mettre le feu à la Fête. Avec deux disques d’or, un disque de platine et plusieurs émissions TV avec les plus connus, Francky est l’artiste le plus populaire des Antilles et a su séduire le public français.

– Pfel et Greem (C2C) (Genre: hip hop électro) : Pfel & Greem (C2C) cumulent les récompenses : sacrés 4 fois champions du monde de DMC et vainqueurs de 4 trophées aux victoires de la musique en 2013, ils ne manquent pas de talent ! Tous les deux issus du célèbre collectif C2C, Pfel (Beat Torrent) et Greem (Hocus Pocus) se lancent dans une nouvelle aventure électronique. Entre technique et créativité, hip-hop et bass-electro, ils nous réservent un mélange punchy dans un show de qualité.

– Eigthty (Genre: disco punk) : Un disco moderne joué à la sauce punk ! On ne sort pas indemne d’un concert d’Eighty. En véritables maîtres du dance-floor, les six musiciens d’Eighty dynamitent les codes et délivrent un disco moderne empreint d’électro joué à la sauce punk. Quelque part entre la new soul des anglais de «Jungle» et l’électro disco de «Justice», Eighty vous colle sur ressorts et vous amène au bout de la nuit! Let’s dance !!!

– Inter-plateaux :

Tarif de nuit (Genre: house disco): De l’Afro Beat à la Deep House en passant par le Disco, la voie est large mais la conduite précise. Vos chauffeurs du soir s’appellent Arthur et Olivier, et ils vont tout faire pour uberiser vos oreilles.

Dimanche 28 août:

¤9h30: Cyclotourisme: Promenade à vélo accompagnée ouverte à tous de 25 à 30 km à allure modérée sur les routes de la vallée ! ​​Organisé par l’association de Cyclotourime de Prayssac.

¤Vide-greniers et dressing autour de l’église: 8€ le stand 4 x 2 mètres . Organisé par le Comité des Fêtes

¤11h00: Cérémonie au monument aux morts. Dépôt de gerbe pour la Saint-Barthélémy ​. Organisé par la Mairie de Prayssac

¤19h00: Repas du village (16€) et bar à vin, organisé par la comité des fêtes

Salade d’été

Jambon au foin, pommes de terre sarladaises

Cabécou

Tarte aux fruits

¤En soirée: Concerts gratuits place d’Istrie

– L’orchestre MIAMI : Style : Pop Rock festif. Un programme festif, 100% dansant et varié, allant de la variété française jusqu’aux groupes rock les plus branchés en passant par les tubes “dances” du moment.

Dans la joie et la bonne humeur, nous vous attendons nombreux et heureux, pour égayer nos festivités, comme vous savez si bien le faire!

Et comme d’habitude, la buvette du comité sera présente tout le week end!

Fête foraine tout le weekend

Une fête votive très spéciale se prépare pour vous, amis de la musique et des festivités. En l’honneur de cette édition 2022, le Comité des Fêtes de Prayssac vous invite à passer le dernier week end d’août dans notre charmante bourgade lotoise, rythmé par la diversité des sonorités musicales, plus ou moins locales.

Au programme, de jolies découvertes vous seront proposées durant ces 3 jours de fêtes, nous vous attendons motivés, joyeux, et heureux pour conclure avec nous ce mois d’août et cet été haut en couleurs et chaleur avant la reprise des choses, plus ou moins sérieuses.

