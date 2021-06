Anstaing Parking de la mairie Anstaing, Nord Prato sur macadam Parking de la mairie Anstaing Catégories d’évènement: Anstaing

Prato sur macadam Parking de la mairie, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Anstaing. Prato sur macadam

Parking de la mairie, le dimanche 11 juillet à 15:00

**10 ANS DES BELLES SORTIES** —————————– **Prato sur macadam** ——————— Une Variétà Napolitaine. Un théâtre de Peu. Un théâtre VTT : véhicules tous terrains Un théâtre TEF : transports d’émotions fortes! Et PdP : Porteur de Poèmes ! Un théâtre-cirque Aléatoire (selon l’arrivage du Jour) Mise en rue : Gilles Defacque. Avec : L’Extra Jacqueline, chanteuse du Jour dans les Banquets de Nuit, La Dalida de l’Aube : Stéphanie Petit Un Echappé du Cinéma Muet : Jacques Motte Une tragédienne des ruisseaux : Séverine Ragaigne Un cirque-chilien de Wazemmes : Yerko Castillo et Denisse Mena Une livreuse de Pizza-Hip-Hop : Sandrine Ricard Un violoncelliste, Griot des Flandres : William Schotte Un Loyal déjanté en robe de chambre verte (de peur !!) : Gilles Defacque Le PITCH (sans rien divulgâcher !) : Tout était calme dans le village-village… Chacun était à sa place Les pauvres avec les pauvres Les riches avec les riches… Quand le GMC vint à passer… (le Grand Méchant Covid) C’est l’asphyxie Générale ! On Respire PU Où trouver d’L’AIR ! Un marchand d’Air vint à passer Avec sa flûte Traversière ! OR Il fabrique de l’Air ! Un nouvel Air et prolétaire Qui n’a l’air de rien Mais c’est vraiment Kekchose C’est UN TROUV’AIR AHAHAHAHAHAHAHAHAHH (Il trouve l’Air quoi !) Moralité : C’est parfois Nécessaire Un Saltimbanque Qui renouvelle l’Air ! (ou : Les ESSENTIELS NE SONT PAS TOUJOURS CEUX QU’ON CROIT !)

Gratuit sans réservation

Prato sur macadam (Chroniques par temps troubles) : un théâtre-cirque aléatoire (selon l'arrivage du jour) mise en rue par Gilles Defacque

