Venez partager une sortie culturelle au Théâtre du Prato prato 8 allée de la filature 59000 Lille-Moulins Lille 59024 Nord Hauts-de-France Le théâtre du PRATO nous ouvre ses portes au travers du spectacle « Dans l’espace »

De la nécessité de l’équilibre face à l’imminence du désastre. Nous ne sommes plus au début de l’histoire, pas encore à la fin. Quelque part au milieu du gué. Dans l’espace.

Accompagnés de deux musiciens, quatre acrobates appréhendent leurs relations à l’aune de phénomènes physiques et convient différents états du bois, de la pierre et du métal pour matérialiser leur interdépendance aux lois de la nature.

Librement inspirée de l’ouvrage éponyme de Fabio Viscogliosi, Dans l’espace est une pièce de cirque d’attraction, d’oscillation, de gravitation qui replace sans cesse l’humain face au poids de ses décisions. De la nécessité de l’équilibre face à l’imminence du désastre.

