Sortie spectacle du PRATO Mardi 4 avril, 19h00 prato

sur inscription

Venez partager une sortie culturelle au Théâtre du Prato

prato 8 allée de la filature 59000 Lille-Moulins Lille 59024 Nord Hauts-de-France

Le théâtre du PRATO nous ouvre ses portes au travers du spectacle « Boite Noire »

Une épopée circassienne et contemporaine sur 2000 ans d’inégalités entre hommes et femmes.

Boîte noire est inspiré de nombreux témoignages et de re- cherches sociologiques sur les manières dont la sexualité au sens large et ses représentations s’articulent avec la domination masculine. Cinq femmes, comédienne, mu- sicienne et circassiennes racontent ce que ces histoires et anecdotes ont d’universel. Leurs corps sont chutes, danses, enroulent et maîtrisent tissu, barre, trapèze et leurs chants font leurs envols.

Haïla Hessou, auteure de ce spectacle, est issue de la première promotion d’auteurs dramatiques de l’École du Nord.

! Ce spectacle aborde le sujet sensible des violences sexistes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T19:00:00+02:00

2023-04-04T20:00:00+02:00

