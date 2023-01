Sortie spectacle du PRATO prato, 9 mars 2023, Lille.

prato 8 allée de la filature 59000 Lille-Moulins Lille 59024 Nord Hauts-de-France

Le théâtre du PRATO nous ouvre ses portes au travers du spectacle « Crush »

Et si on parlait d’amour ?

Dès l’enfance on nous en parle de l’amour : dans des contes, des romans, des films et des chansons… portant souvent à confusion amour réel et amour idéalisé. Pourtant, il n’y a pas qu’une seule façon d’aimer. Qu’il soit physique, affectif, sentimental, chimique ou juste un crush. On va parler d’amour, d’identité, de joie et de genre. Sur le plateau et au cadre aérien, les quatre circassiens et circassiennes se portent, se lovent et se séparent en essayant de rencontrer chacun leur moitié.



