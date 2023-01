Sortie spectacle du PRATO prato, 10 février 2023, Lille.

Sortie spectacle du PRATO Vendredi 10 février, 20h00 prato

sur inscription

Venez partager une sortie culturelle au Théâtre du Prato

prato 8 allée de la filature 59000 Lille-Moulins Lille 59024 Nord Hauts-de-France

Le théâtre du PRATO nous ouvre ses portes au travers du spectacle » il était une fois au Prato »

Le principe est simple : nous faisons se rencontrer deux artistes qui ne se connaissent pas, un artiste de cirque et un artiste d’une autre discipline. Nous les enfermons 3 jours au Prato et en 3 jours, ils créent une performance artistique. Pour notre premier Il était une fois, nous avons imaginé de réunir Julien Cramillet et Camille Rocailleux… Ça va être bien !

Julien Cramillet acrobate

Julien pratique la corde volante et les équilibres sur les mains. Il chante également, passant de la musique baroque à la pop. Après le CRAC de Lomme, l’école de Rosny-sous- bois et le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, il a travaillé avec la compagnie HVDZ et Yoann Bourgeois. Il a rejoint les compagnies Pré-o-coupé, Le Jardin des Délices, Le grand O. Parallèlement, il a fondé sa compagnie et a créé Welcome puis Anën Mapu.

Camille Rocailleux musicien, compositeur et metteur en scène

Après le Conservatoire, Camille intègre de grands orchestres, puis s’affirme comme un artiste pluridisciplinaire. Il s’intéresse à la danse, fonde et co-signe les spectacles de la compagnie ARCOSM. Il collabore avec Jérôme Savary, Estelle Savasta, Daphné, Camille, Judith Chemla, Hugh Coltman, Benjamin Biolay, Gonzales. Il compose pour le cinéma (Gaël Morel, Stéphane Brizé…) et signe les musiques des spectacles de Yannick Jaulin, Yves Beaunesne, Carole Thibaut, Florence Lavaud. Camille Rocailleux crée la compagnie EVER en 2013.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-10T21:00:00+01:00

filafil