Sortie Spectacle du PRATO prato, 17 janvier 2023, Lille. Sortie Spectacle du PRATO Mardi 17 janvier, 20h00 prato

sur inscription

Venez partager une sortie culturelle au Théâtre du Prato prato 8 allée de la filature 59000 Lille-Moulins Lille 59024 Nord Hauts-de-France Le théâtre du PRATO nous ouvre ses portes au travers du spectacle » Piano Rubato » Une plongée musicale et visuelle autour d’un piano-vaisseau. Mélissa Von Vépy, acrobate et Stéphan Oliva, musicien ont inventé une construction étonnante, un piano-bateau magnifique, pour jouer et se suspendre.

Ils nous feront naviguer entre le concert, la performance aérienne et la sculpture vivante, au gré d’une partition à la fois sonore et visuelle : le capitaine est musique, la femme est vent et son souffle anime cet étrange vaisseau. Rubato est un terme italien signifiant littéralement : « voler ou subtiliser ».

En musique : jouer rythmiquement avec toute la liberté dont dispose un interprète. Sur inscription aupèrs de l’association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T20:00:00+01:00

2023-01-17T21:00:00+01:00 filafil

