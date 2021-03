Lille rue Mariotte Lille Pratiques Numeriques des Images et Médias rue Mariotte Lille Catégorie d’évènement: Lille

du samedi 13 mars au dimanche 14 mars à rue Mariotte

utour de 3 axes: l’apprehension des techniques avec lesquelles l’image est produite, la comprehension des langages qu’elle utilise et les apprentissages de creation de l’image.

Le but est de faire un travail d’education populaire en analysant et en prenant du recul par rapport aux messages contenus dans les videos. On parle de documentaire car il y aura un travail de réalisation, appronfondi, qui permettra de mieux faire sentir une situation, ou le parcours de personnes, et la captation en image du quartier etc…

Sur inscription

Le but de cette rencontre artistique est d'amener les jeunes à s'approprier le champ de l'image

2021-03-13T09:00:00 2021-03-13T12:00:00;2021-03-14T09:00:00 2021-03-14T12:00:00

