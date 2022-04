Pratiques Equestres : Stages vacances Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Orne

Pratiques Equestres : Stages vacances Bretoncelles, 25 avril 2022, Bretoncelles. Pratiques Equestres : Stages vacances Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles

2022-04-25 09:30:00 – 2022-04-29 12:30:00 Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire

Bretoncelles Orne Deux semaines pour se perfectionner, découvrir, vivre la relation avec le cheval plus intensément. Semaine 1 : du 25 au 29 avril de 14h à 17h : stage CSO et stage poney.

Deux semaines pour se perfectionner, découvrir, vivre la relation avec le cheval plus intensément. Semaine 1 : du 25 au 29 avril de 14h à 17h : stage CSO et stage poney.

Semaine 2 : du 02 au 06 mai de 9h30 à 12h30 : stage dressage et stage poney.

Semaine 2 : du 02 au 06 mai de 9h30 à 12h30 : stage dressage et stage poney… ecuriedusagittaire@wanadoo.fr +33 6 08 99 60 03 https://ecuriesdusagittaire.weebly.com/ Deux semaines pour se perfectionner, découvrir, vivre la relation avec le cheval plus intensément. Semaine 1 : du 25 au 29 avril de 14h à 17h : stage CSO et stage poney.

Pratique : aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles – sur inscription.

dernière mise à jour : 2022-04-14

