Bretoncelles Orne Une matinée découverte de l’attelage. Que vous soyez cavalier ou non, nous vous proposons 3h d’immersion au coeur de cette discipline qui vous offre un autre rapport au cheval et l’accès à de chouettes sensations dans un cadre Nature agréable. Pratique : aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles – sur inscription – nombre de places limité. Une matinée découverte de l’attelage. Que vous soyez cavalier ou non, nous vous proposons 3h d’immersion au coeur de cette discipline qui vous offre un autre rapport au cheval et l’accès à de chouettes sensations dans un cadre Nature agréable… ecuriedusagittaire@wanadoo.fr +33 6 08 99 60 03 https://ecuriesdusagittaire.weebly.com/ Une matinée découverte de l’attelage. Que vous soyez cavalier ou non, nous vous proposons 3h d’immersion au coeur de cette discipline qui vous offre un autre rapport au cheval et l’accès à de chouettes sensations dans un cadre Nature agréable. Pratique : aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles – sur inscription – nombre de places limité. Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles

