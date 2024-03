Pratiques de restauration de la biodiversité : le cas d’un jardin particulier Le jardin pas coiffé ! Les Abrets en Dauphiné, dimanche 2 juin 2024.

Pratiques de restauration de la biodiversité : le cas d’un jardin particulier Ce jardin privé de 1900 mètres carrés, dont une partie acquise récemment, est un terrain d’expérimentation de techniques visant à restaurer la biodiversité sur deux parcelles initialement très pauvre… Dimanche 2 juin, 10h00, 14h30 Le jardin pas coiffé ! Visite guidée uniquement, en groupe d’au plus 10 personnes : réservation obligatoire pour organiser le parking. Chiens non admis. Prévoir des chaussures fermées (une partie du terrain est de type « pré à vaches » !). La visite est maintenue en cas de pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Ce jardin privé de 1900 mètres carrés, dont une partie acquise récemment, est un terrain d’expérimentation de techniques visant à restaurer la biodiversité sur deux parcelles initialement très pauvres : l’une intégralement tondue à une fréquence hebdomadaire, l’autre servant de pâture pour les vaches.

Ce jardin fera l’objet d’une visite guidée d’environ une heure et demie destinée aux adultes et adolescent.e.s, qui sera centrée sur la biodiversité (flore et petite faune) : nous parlerons de diversité des habitats et des espèces, illustrerons quelques interactions, et verrons aussi la diversité génétique notamment à travers plusieurs exemples de différences entre plantes sauvages et ornementales.

Nous aurons ainsi également l’occasion d’aborder le thème de cette année : la sollicitation des sens au jardin. En effet, à travers l’aménagement de ce terrain, ce ne sont pas cinq, mais huit des sens de l’être humain auxquels nous ferons appel pour apprendre à savourer un jardin autrement, de façon à laisser de la place aux autres espèces.

Nous irons même plus loin, et essayerons d’appréhender le jardin avec les sens d’autres animaux, pour deviner comment eux perçoivent le lieu, et comprendre ce que signifie réellement aménager une parcelle en vue d’accroître la biodiversité.

Si le temps n’est pas à la pluie, une bibliothèque d’une trentaine d’ouvrages autour du jardin et de la biodiversité sera mise à disposition des personnes pour consultation.

Pourront être observées, senties ou touchées dans ce jardin :

plus de 70 espèces ou cultivars différents d’arbres et arbustes,

une soixantaine d’espèces de fleurs sauvages,

35 variétés différentes de rosiers,

plus de 40 plantes différentes à feuillages odorants.

Le jardin pas coiffé ! 85 chemin de la Gavolière, 38490 Les Abrets Les Abrets en Dauphiné 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « faivre135941@yahoo.fr »}]

©Julien Faivre