Pratiques de l’interdisciplinarité : Réflexions et retours d’expérience Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Jean Imbert Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Pratiques de l’interdisciplinarité : Réflexions et retours d’expérience Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Jean Imbert, 2 juin 2022, Sceaux. Pratiques de l’interdisciplinarité : Réflexions et retours d’expérience

Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Jean Imbert, le jeudi 2 juin à 16:00

L’interdisciplinarité est souvent mise en avant dans des appels à projet. L’objectif de cette session est de débattre, sur base du vécu des participants, des difficultés (stratégie de publications, carrière par exemple), des limites mais aussi bien sûr des bienfaits de ce type de démarche. Après une présentation introductive par Sylvie Pommier et l’exposé de Kim Oosterlinck, le débat sera animé par Jean Lacroix et Pierre Pénet. Sylvie Pommier est professeure des universités au département de génie Mécanique de l’ENS Paris-Saclay, Présidente du réseau national des collèges doctoraux, Directrice du Collège doctoral de l’Université Paris-Saclay et Vice-Présidente adjointe chargée du doctorat à l’Université Paris-Saclay. Du fait de ses diverses responsabilités, Sylvie Pommier a participé ces dernières années à la mise en place de politiques visant à encourager l’interdisciplinarité et la transversalité dans la recherche et l’enseignement à l’Université Paris-Saclay. Kim Oosterlinck est professeur de finance à l’ULB, docteur en sciences économiques et de gestion mais aussi historien de l’art. Il a notamment publié dans des revues scientifiques de gestion, d’économie, de droit, d’histoire et d’histoire de l’art avec des co-auteurs de chacune de ces disciplines. Au-delà de la discussion de cas particuliers, le débat se veut aussi un lieu d’échange sur les politiques institutionnelles mises en place pour promouvoir la démarche interdisciplinaire.

Ouvert aux étudiants de Master, doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs

Workshop Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Jean Imbert 54 boulevard Desgranges 92330 Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T16:00:00 2022-06-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) - Université Paris-Saclay - Salle Jean Imbert Adresse 54 boulevard Desgranges 92330 Sceaux Ville Sceaux lieuville Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) - Université Paris-Saclay - Salle Jean Imbert Sceaux Departement Hauts-de-Seine

Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) - Université Paris-Saclay - Salle Jean Imbert Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/

Pratiques de l’interdisciplinarité : Réflexions et retours d’expérience Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Jean Imbert 2022-06-02 was last modified: by Pratiques de l’interdisciplinarité : Réflexions et retours d’expérience Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Jean Imbert Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) - Université Paris-Saclay - Salle Jean Imbert 2 juin 2022 économie Faculté Jean Monnet (Droit Gestion) - Université Paris-Saclay - Salle Jean Imbert Sceaux Sceaux

Sceaux Hauts-de-Seine