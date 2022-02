Pratiques alimentaires en transition : la diminution de la consommation de viande PNRB – Campus de Beaulieu,Université de Rennes 1, 30 mars 2022, Rennes.

### **Mercredi 30 mars – PNRB Beaulieu** **La diminution de la consommation de viande : enjeux, pratiques** —————————————————————— **28e Atelier de l’innovation – Chaire « Aliments et bien manger » – Fondation Rennes 1** **Maud Daniel et Laura Sabbado da Rosa** vous proposent d’échanger autour des mécanismes d’adoption de ce type de régime alimentaire, en prenant appui sur les résultats d’une enquête qualitative de type ethnographique menée récemment dans le cadre de la Chaire « Aliments et bien manger » – Fondation Rennes 1. Elles partageront leurs analyses autour de deux problématiques : * Quels sont les processus et les facteurs déterminants qui amènent les consommateurs à diminuer leur consommation de viande ? * Quelles sont les conditions matérielles et émotionnelles, les compétences, le niveau d’engagement nécessaires à l’installation de ces pratiques alimentaires ? Intervenants : Maud Daniel, spécialiste de l’étude des comportements des consommateurs, Maitre de conférence à l’IGR IAE de Rennes, et chercheur au Centre de Recherche en Economie et Management (Université de Rennes 1 – CNRS) Laura Sabaddo Da Rosa, spécialiste de l’innovation et des stratégies d’entreprises, Maitre de conférence à l’IGR IAE de Rennes et chercheur au Centre de Recherche en Economie et Management (Université de Rennes 1 – CNRS) et Ronan Thibault, Professeur et responsable de l’Unité de nutrition du CHU de Rennes, chercheur au sein de l’Institut Nutrition-Métabolisme-Cancer NuMeCan (Université de Rennes 1, INRAE, INSERM). Port du masque obligatoire Sur inscription [[https://fondation.univ-rennes1.fr/cycle-d-ateliers-de-linnovation-272829-chaire-aliments-et-bien-manger](https://fondation.univ-rennes1.fr/cycle-d-ateliers-de-linnovation-272829-chaire-aliments-et-bien-manger)](https://fondation.univ-rennes1.fr/cycle-d-ateliers-de-linnovation-272829-chaire-aliments-et-bien-manger)

Sur inscription, réservé aux professionnels

Zoom sur le phénomène de déconsommation des produits carnés; Echanges dans le cadre du 28e Atelier de l’innovation sur les travaux de la Chaire « Aliments et bien manger ».

PNRB – Campus de Beaulieu,Université de Rennes 1 Avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine



2022-03-30T08:30:00 2022-03-30T10:00:00