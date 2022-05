Pratiquer le massage Lomi Lomi, 4 juin 2022, .

Pratiquer le massage Lomi Lomi

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-05 16:30:00

EUR Le massage Lomi Lomi s’appelle également massage du temple Hawaïen. Le masseur est disponible dans son corps, son cœur et son esprit. C’est avec bienveillance et sans effort qu’il travaille. Sa qualité de détente, de réceptivité et de présence va générer une certaine qualité : reliance. Se sentir relié au massé tout en étant relié à soi et aux énergies de la nature. Être dans l’instant présent.

Yann Delahaie, praticien en massage chinois et hawaïen depuis quelques années, vous propose de venir découvrir, recevoir et pratiquer ce massage Lomi Lomi qui s’avère être un véritable cadeau au monde, cadeau qui associe qualité d’être, de présence et circulation de l’énergie. Yann Delahaie privilégie la pédagogie par le corps. Chaque apprenant sera tour à tour donneur et receveur, masseur et massé.

Inscription pour le week-end. Repas tiré du sac le midi.

Le massage Lomi Lomi s’appelle également massage du temple Hawaïen. Le masseur est disponible dans son corps, son cœur et son esprit. C’est avec bienveillance et sans effort qu’il travaille. Sa qualité de détente, de réceptivité et de présence va générer une certaine qualité : reliance. Se sentir relié au massé tout en étant relié à soi et aux énergies de la nature. Être dans l’instant présent.

Yann Delahaie, praticien en massage chinois et hawaïen depuis quelques années, vous propose de venir découvrir, recevoir et pratiquer ce massage Lomi Lomi qui s’avère être un véritable cadeau au monde, cadeau qui associe qualité d’être, de présence et circulation de l’énergie. Yann Delahaie privilégie la pédagogie par le corps. Chaque apprenant sera tour à tour donneur et receveur, masseur et massé.

Inscription pour le week-end. Repas tiré du sac le midi.

dernière mise à jour : 2022-04-09 par