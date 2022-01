Pratiquer la communication animale Pinel-Hauterive, 19 mars 2022, Pinel-Hauterive.

Pratiquer la communication animale Pontié Maison Pénélopé Pinel-Hauterive

2022-03-19 – 2022-03-20 Pontié Maison Pénélopé

Pinel-Hauterive Lot-et-Garonne Pinel-Hauterive

EUR 200 200 Envie d’éveiller vos sens, vous mettre à l’écoute de vos ressentis, vous reconnecter à vos capacités naturelles, et entendre les messages des animaux ? Durant ce week-end, vous pourrez vous familiariser avec les notions d’ancrage, de réceptivité, vous découvrirez ce qu’est, et ce que n’est pas la communication animale.

Et dans quels cas elle peut être utile à l’animal et à ses proches.

Réservations obligatoires.

Durant ce week-end, vous pourrez vous familiariser avec les notions d’ancrage, de réceptivité, vous découvrirez ce qu’est, et ce que n’est pas la communication animale.

Et dans quels cas elle peut être utile à l’animal et à ses proches.

Réservations obligatoires.

+33 6 85 75 17 32

Envie d’éveiller vos sens, vous mettre à l’écoute de vos ressentis, vous reconnecter à vos capacités naturelles, et entendre les messages des animaux ? Durant ce week-end, vous pourrez vous familiariser avec les notions d’ancrage, de réceptivité, vous découvrirez ce qu’est, et ce que n’est pas la communication animale.

Et dans quels cas elle peut être utile à l’animal et à ses proches.

Réservations obligatoires.

Pénélopé la maison

Pontié Maison Pénélopé Pinel-Hauterive

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT Lot-et-Tolzac