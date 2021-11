Pratique du football libre – collégien gymnase auguste renoir, 17 novembre 2021, Paris.

Pratique du football libre – collégien

gymnase auguste renoir, le mercredi 17 novembre à 12:00

L’association Tatane est financée dans le cadre de l’AAP politique de la Ville pour proposer des activités régulières autour de la pratique du football non compétitive et gratuite sur un format flexible. Cette proposition répond notamment aux problématique d’occupation potentiellement nuisible de l’espace public et vise à toucher des jeunes collégiens potentiellement concernés par des Rixes. Le public visé par l’action est celui des jeunes habitants, âgés entre 12 et 16 ans, n’ayant pas d’adhésions au sein des structures du territoire ou de licence auprès des différents clubs sportif, et qui n’ont donc pas accès aux différents équipements sportifs du quartier. Le but étant notamment de leur permettre de bénéficier de créneaux au sein des gymnases de leur quartier.

Football ludique et non compétitif

gymnase auguste renoir 1 square auguste renoir, 75014 Paris Paris Quartier de Plaisance



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T12:00:00 2021-11-17T14:00:00