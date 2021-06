Donville-les-Bains Donville-les-Bains Donville-les-Bains, Manche Pratique de qi gong sur la plage Donville-les-Bains Donville-les-Bains Catégories d’évènement: Donville-les-Bains

Manche

Pratique de qi gong sur la plage Donville-les-Bains, 2 août 2021-2 août 2021, Donville-les-Bains. Pratique de qi gong sur la plage 2021-08-02 10:00:00 – 2021-08-13 10:45:00

Donville-les-Bains Manche Moments de pratique de qi gong simples, pour débutants, adultes, sur la plage de Donville. Gratuit

le mardi à 18h, mercredi à 10h, jeudi à 18h, vendredi à 10h. Moments de pratique de qi gong simples, pour débutants, adultes, sur la plage de Donville. Gratuit

le mardi à 18h, mercredi à 10h, jeudi à 18h, vendredi à 10h. Moments de pratique de qi gong simples, pour débutants, adultes, sur la plage de Donville. Gratuit

le mardi à 18h, mercredi à 10h, jeudi à 18h, vendredi à 10h. Moments de pratique de qi gong simples, pour débutants, adultes, sur la plage de Donville. Gratuit

le mardi à 18h, mercredi à 10h, jeudi à 18h, vendredi à 10h. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Donville-les-Bains, Manche Autres Lieu Donville-les-Bains Adresse Ville Donville-les-Bains lieuville -4.35909#55.84124