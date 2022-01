Pratique de l’art de conter avec Mary Myriam Portets Portets Catégories d’évènement: Gironde

Portets

Pratique de l’art de conter avec Mary Myriam Portets, 21 février 2022, Portets. Pratique de l’art de conter avec Mary Myriam Maison d’oralité et transmission 1, chemin de la Bichareyre Portets

2022-02-21 15:30:00 – 2022-02-25 Maison d’oralité et transmission 1, chemin de la Bichareyre

Portets Gironde Portets Stage » pratique de l’art de conter » du 21 au 25 février avec Mary Myriam inscription par mail à tisseursdeparoles@gmail.com Stage » pratique de l’art de conter » du 21 au 25 février avec Mary Myriam inscription par mail à tisseursdeparoles@gmail.com +33 6 30 02 58 32 Stage » pratique de l’art de conter » du 21 au 25 février avec Mary Myriam inscription par mail à tisseursdeparoles@gmail.com Mary Myriam

Maison d’oralité et transmission 1, chemin de la Bichareyre Portets

dernière mise à jour : 2022-01-21 par OT Cadillac-Podensac

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Portets Autres Lieu Portets Adresse Maison d'oralité et transmission 1, chemin de la Bichareyre Ville Portets lieuville Maison d'oralité et transmission 1, chemin de la Bichareyre Portets

Portets Portets https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portets/