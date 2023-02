Pratique de la communication animale Les écuries de Messey Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne Catégories d’Évènement: Messey-sur-Grosne

Saône-et-Loire

Pratique de la communication animale
Les écuries de Messey, 11 juin 2023, Messey-sur-Grosne
20 Rue de la Bouche du Bois

2023-06-11 – 2023-06-11

Les écuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois

Messey-sur-Grosne

Saone-et-Loire Messey-sur-Grosne 75 75 EUR Vous avez été initié en communication animale et vous avez du mal à pratiquer seul ?

Venez passer une journée à vous exercer en petits groupes.

Fanny et Milène vous accueillent pour une journée de pratique. (peu importe où vous avez été initié)

Prenez des photos de vos animaux.

Nous travaillerons sur vos photos et les chiens et chevaux présents aux Écuries . Repas tiré du sac pris en commun.

Sur réservation. ecuries71@gmail.com https://lesecuriesdemessey.ffe.com/ Les écuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois Messey-sur-Grosne

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Lieu Messey-sur-Grosne
Adresse: Les écuries de Messey, 20 Rue de la Bouche du Bois
Saone-et-Loire

Pratique de la communication animale Les écuries de Messey 2023-06-11

Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne Saone-et-Loire