MARCHÉ DE NOËL ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Prat-Majou Laure-Minervois, 16 décembre 2023, Laure-Minervois.

Laure-Minervois,Aude

Marché de Noël Écologique et Solidaire.

Stands d’exposants sélectionnés pour la qualité de leurs produits et pour leurs engagements social et écologique.

Ateliers de Noël pour les enfants et animations musicales.

Échangez avec la LPO et le secours populaire et donnez un coup de main au Père Noël !

Restauration sur place toute la journée..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Prat-Majou

Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie



Ecological Christmas Market.

Exhibitors selected for the quality of their products and their social and ecological commitments.

Christmas workshops for children and musical entertainment.

Talk to the LPO and secours populaire, and give Santa a hand!

Catering on site all day.

Mercado ecológico de Navidad.

Expositores seleccionados por la calidad de sus productos y sus compromisos sociales y ecológicos.

Talleres navideños para niños y animación musical.

Hable con la LPO y el secours populaire y eche una mano a Papá Noel

Catering in situ durante todo el día.

Ökologischer und solidarischer Weihnachtsmarkt.

Stände von Ausstellern, die aufgrund der Qualität ihrer Produkte und ihres sozialen und ökologischen Engagements ausgewählt wurden.

Weihnachtsworkshops für Kinder und musikalische Unterhaltung.

Tauschen Sie sich mit der LPO und der Volkshilfe aus und helfen Sie dem Weihnachtsmann!

Verpflegung vor Ort den ganzen Tag über.

Mise à jour le 2023-11-21 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme