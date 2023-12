Rendez-vous au Prat d’Alaric Prat d’Alaric Fraisse-sur-Agout Catégories d’Évènement: Fraisse-sur-Agout

Hérault Rendez-vous au Prat d’Alaric Prat d’Alaric Fraisse-sur-Agout, 14 février 2024, Fraisse-sur-Agout. Fraisse-sur-Agout Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14 19:00:00 Le 14 février, jour de l’amour.

L’après-midi, profitez en famille de jeux pédagogiques thématiques et culturels, du casque à réalité virtuelle.

A 18h, participez à un échange sur la thématique « l’Amour dans l’Art » avec une playlist numérique en support..

Pour une meilleure qualité des animations proposées par votre Micro-Folie, il est conseillé de confirmer votre présence par téléphone ou par mail.

Goûter offert .

Prat d’Alaric

Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-18 par ADT34

Prat d'Alaric Fraisse-sur-Agout Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraisse-sur-agout/