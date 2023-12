Rendez-vous Micro-Folie Prat d’Alaric Fraisse-sur-Agout, 10 janvier 2024, Fraisse-sur-Agout.

Fraisse-sur-Agout Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 15:00:00

fin : 2024-01-10 18:00:00

Votre rendez-vous au Prat d’Alaric : découverte du dispositif de la Micro-Folie (musée numérique, casques à réalité virtuelle, ludothèque….

Votre rendez-vous au Prat d’Alaric : découverte du dispositif de la Micro-Folie (musée numérique, casques à réalité virtuelle, ludothèque…

Curieuses et curieux, adolescents, famille, associations …. Venez découvrir des chefs d’oeuvres nationaux et internationaux disponibles sur le musée numérique. Vivez une expérience grâce aux casques à réalité virtuelle. La Micro-Folie dispose également d’un Fablab avec imprimante 3D, presse, découpeuse vinyle, etc… et d’une ludothèque pour enfants avec mallettes de jeux pédagogiques.

Entièrement gratuit – Pour une meilleure qualité des animations proposées il est conseillé de confirmer votre présence par téléphone ou par mail.

.

Prat d’Alaric

Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-18 par ADT34