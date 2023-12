Le Songe d’une nuit d’été Prat d’Alaric Fraisse-sur-Agout, 1 décembre 2023, Fraisse-sur-Agout.

Fraisse-sur-Agout,Hérault

Votre Micro-folie Ô Cœur d’Occitanie vous accueille en partenariat avec l’Opéra National de Paris : diffusion du ballet « Le Songe d’une nuit d’été » mis en scène par George Balanchine d’après l’œuvre littéraire de William Shakespeare..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . .

Prat d’Alaric

Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Your Micro-folie Ô C?ur d’Occitanie welcomes you in partnership with the Opéra National de Paris: performance of the ballet « A Midsummer Night’s Dream » directed by George Balanchine, based on the literary work by William Shakespeare.

Su Micro-folie Ô Cœur d’Occitanie le da la bienvenida en colaboración con la Ópera Nacional de París: una representación del ballet « El sueño de una noche de verano » dirigido por George Balanchine y basado en la obra literaria de William Shakespeare.

Ihre Micro-Folie Ô C?ur d’Occitanie empfängt Sie in Zusammenarbeit mit der Opéra National de Paris: Übertragung des Balletts « Ein Sommernachtstraum », inszeniert von George Balanchine, nach dem literarischen Werk von William Shakespeare.

