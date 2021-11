Prarond in America : voyage d’Adeline et Ernest Prarond aux États-Unis, 1863 Abbeville, 16 novembre 2021, Abbeville.

Prarond in America : voyage d’Adeline et Ernest Prarond aux États-Unis, 1863 Abbeville

2021-11-16 14:00:00 – 2022-02-19 17:30:00

Abbeville 80100

Historien, poète – ami de Baudelaire -, latiniste, chercheur infatigable, Ernest Prarond (1821-1909) qui fut également maire d’Abbeville et conseiller général, fut aussi un grand voyageur.

A l’occasion du bicentenaire de sa naissance, les Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville présentent une exposition autour du voyage effectué par Prarond et son épouse Adeline aux Etats-Unis et au Canada d’octobre à décembre 1863. Ce périple les conduisit des grandes villes du nord-est des Etats-Unis jusqu’à Saint-Louis en passant par Québec et Montréal.

Alors qu’Ernest Prarond tirait de ce voyage les notes et impressions pour son futur recueil de poèmes intitulé De Montréal à Jérusalem (Paris, Lévy frères, 1869), Adeline inscrivait méticuleusement dans un cahier l’instantané de leur aventure commune : leur traversée depuis Liverpool sur le paquebot Scotia, les grandes et petites villes découvertes, les soirées, le chemin de fer, les paysages, etc.

C’est cette vision croisée que l’on vous propose de découvrir à travers les manuscrits d’Ernest et d’Adeline et les documents iconographiques et livres rapportés de leur voyage.

Historien, poète – ami de Baudelaire -, latiniste, chercheur infatigable, Ernest Prarond (1821-1909) qui fut également maire d’Abbeville et conseiller général, fut aussi un grand voyageur.

A l’occasion du bicentenaire de sa naissance, les Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville présentent une exposition autour du voyage effectué par Prarond et son épouse Adeline aux Etats-Unis et au Canada d’octobre à décembre 1863. Ce périple les conduisit des grandes villes du nord-est des Etats-Unis jusqu’à Saint-Louis en passant par Québec et Montréal.

Alors qu’Ernest Prarond tirait de ce voyage les notes et impressions pour son futur recueil de poèmes intitulé De Montréal à Jérusalem (Paris, Lévy frères, 1869), Adeline inscrivait méticuleusement dans un cahier l’instantané de leur aventure commune : leur traversée depuis Liverpool sur le paquebot Scotia, les grandes et petites villes découvertes, les soirées, le chemin de fer, les paysages, etc.

C’est cette vision croisée que l’on vous propose de découvrir à travers les manuscrits d’Ernest et d’Adeline et les documents iconographiques et livres rapportés de leur voyage.

archives@abbeville.fr +33 3 22 24 95 16

Historien, poète – ami de Baudelaire -, latiniste, chercheur infatigable, Ernest Prarond (1821-1909) qui fut également maire d’Abbeville et conseiller général, fut aussi un grand voyageur.

A l’occasion du bicentenaire de sa naissance, les Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville présentent une exposition autour du voyage effectué par Prarond et son épouse Adeline aux Etats-Unis et au Canada d’octobre à décembre 1863. Ce périple les conduisit des grandes villes du nord-est des Etats-Unis jusqu’à Saint-Louis en passant par Québec et Montréal.

Alors qu’Ernest Prarond tirait de ce voyage les notes et impressions pour son futur recueil de poèmes intitulé De Montréal à Jérusalem (Paris, Lévy frères, 1869), Adeline inscrivait méticuleusement dans un cahier l’instantané de leur aventure commune : leur traversée depuis Liverpool sur le paquebot Scotia, les grandes et petites villes découvertes, les soirées, le chemin de fer, les paysages, etc.

C’est cette vision croisée que l’on vous propose de découvrir à travers les manuscrits d’Ernest et d’Adeline et les documents iconographiques et livres rapportés de leur voyage.

“Manual of the corporation of the City of New-York” par D.T. Valentine. – NY

Abbeville

dernière mise à jour : 2021-10-28 par