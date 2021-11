Abbeville Archives et bibliothèque patrimoniale Abbeville, Somme Prarond in America Archives et bibliothèque patrimoniale Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Prarond in America Archives et bibliothèque patrimoniale, 1 décembre 2021, Abbeville. Prarond in America

du mercredi 1 décembre au vendredi 18 février 2022 à Archives et bibliothèque patrimoniale

Visites commentées gratuites tout public de l’exposition _**Prarond in America**_ à l’Hôtel d’Emonville : tous les mercredis et vendredis à 14h30 à partir du 1er décembre et jusqu’au 18 février inclus.

Gratuit

Visites commentées gratuites Archives et bibliothèque patrimoniale 26 place Clemenceau Abbeville Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T14:30:00 2021-12-01T15:30:00;2021-12-03T14:30:00 2021-12-03T15:30:00;2021-12-08T14:30:00 2021-12-08T15:30:00;2021-12-10T14:30:00 2021-12-10T15:30:00;2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T15:30:00;2021-12-17T14:30:00 2021-12-17T15:30:00;2021-12-22T14:30:00 2021-12-22T15:30:00;2021-12-24T14:30:00 2021-12-24T15:30:00;2021-12-29T14:30:00 2021-12-29T15:30:00;2021-12-31T14:30:00 2021-12-31T15:30:00;2022-01-05T14:30:00 2022-01-05T15:30:00;2022-01-07T14:30:00 2022-01-07T15:30:00;2022-01-12T14:30:00 2022-01-12T15:30:00;2022-01-14T14:30:00 2022-01-14T15:30:00;2022-01-19T14:30:00 2022-01-19T15:30:00;2022-01-21T14:30:00 2022-01-21T15:30:00;2022-01-26T14:30:00 2022-01-26T15:30:00;2022-01-28T14:30:00 2022-01-28T15:30:00;2022-02-02T14:30:00 2022-02-02T15:30:00;2022-02-04T14:30:00 2022-02-04T15:30:00;2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T15:30:00;2022-02-11T14:30:00 2022-02-11T15:30:00;2022-02-16T14:30:00 2022-02-16T15:30:00;2022-02-18T14:30:00 2022-02-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Archives et bibliothèque patrimoniale Adresse 26 place Clemenceau Abbeville Ville Abbeville lieuville Archives et bibliothèque patrimoniale Abbeville