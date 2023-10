Chantier participatif en faveur de la biodiversité Prairies de Gardelle Tombebœuf, 21 octobre 2023, Tombebœuf.

Tombebœuf,Lot-et-Garonne

Afin d’offrir à la faune et la flore de nouveaux milieux prairiaux, venez participer à la réouverture de zones embroussaillées et la création d’un petit point d’eau pour les amphibiens.

Inscription préalable.

Prévoir pique-nique, bottes, gants de jardinage, matériel de débroussaillage..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 16:00:00. EUR.

Prairies de Gardelle

Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



To provide new meadow environments for flora and fauna, come and take part in the reopening of overgrown areas and the creation of a small watering hole for amphibians.

Prior registration required.

Bring a picnic, boots, gardening gloves and brush-cutting equipment.

Para proporcionar nuevos entornos de pradera para la flora y la fauna, venga y participe en la reapertura de zonas cubiertas de maleza y en la creación de una pequeña charca para los anfibios.

Se requiere inscripción previa.

Trae un picnic, botas, guantes de jardinería y equipo de desbroce.

Um der Tier- und Pflanzenwelt neue Wiesenlebensräume zu bieten, beteiligen Sie sich an der Wiedereröffnung verbuschter Bereiche und der Schaffung eines kleinen Wasserlochs für Amphibien.

Melden Sie sich vorher an.

Picknick, Gummistiefel, Gartenhandschuhe und Material zum Freischneiden mitbringen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Lot-et-Tolzac