Visite découverte des jardins partagés de la Prairie du Moulin Joly Samedi 3 juin, 15h00 Prairie du Moulin Joly

Le service écologie urbaine et les associations de jardins partagés vous accueillent autours d’ateliers pédagogiques et de dégustations.

Prairie du Moulin Joly Allée de l’ile Marante 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 60 41 25 https://www.colombes.fr/ecologie-urbaine/coulee-verte-centre-nature-et-la-prairie-du-moulin-joly-1025.html Située entre l’A86 et la ZAC de l’Île Marante, la prairie du Moulin Joly est un espace vert écologique d’un hectare et demi avec un plan d’eau alimenté par les eaux pluviales et une zone d’éco-pâturage, qui permet aux Colombiens de s’initier à la biodiversité lors des journées porte ouverte.

Sur la période scolaire, des animations d’éducation à l’environnement y sont proposées aux écoles de la ville par le service Écologie Urbaine.

Inaugurés en avril 2022, les jardins partagés viennent compléter cet écrin de biodiversité. 3 associations colombiennes cultivent se cadre privilégier, créant ainsi des liens sociaux et intergénérationnels.

Le site est visible depuis la passerelle qui enjambe l’A86 et le surplombe. Bus 304, 235 – Arrêt Europe, Auroroute A86 – Sortie parc La gravère

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

© Service Écologie Urbaine – Mairie de Colombes