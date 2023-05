A taplo! Prairie du château, 2 juillet 2023, Assier.

Assier,Lot

Le marché ou manger revient pour une deuxième édition place du château à Assier..

2023-07-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-02 23:00:00. .

Prairie du château

Assier 46320 Lot Occitanie



Le marché ou manger returns for a second edition at Place du Château in Assier.

La « marché ou manger » vuelve por segundo año a la Place du Château de Assier.

Der Markt oder Essen kehrt für eine zweite Ausgabe auf den Place du Château in Assier zurück.

