33 ème bourse d’échanges Auto, Moto, Scooter Prairie du Casino Fouras, 2 septembre 2023, Fouras.

Fouras,Charente-Maritime

Bourse d’échanges auto, moto, scooter, mobylette, solex organisée par le Club du Littoral Auto, Moto, scooter de Fouras..

2023-09-02 07:00:00 fin : 2023-09-03 17:00:00. .

Prairie du Casino

Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Car, motorbike, scooter, moped and solex exchange market organised by the Club du Littoral Auto, Moto, scooter de Fouras.

Mercado de intercambio de coches, motos, scooters, ciclomotores y solex organizado por el Club du Littoral Auto, Moto, scooter de Fouras.

Tauschbörse für Autos, Motorräder, Roller, Mopeds und Solex, organisiert vom Club du Littoral Auto, Moto, Scooter de Fouras.

