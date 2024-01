Chantier participatif : Création d’une mare Prairie des Youlettes Monein, mardi 20 février 2024.

Monein Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 09:30:00

fin : 2024-02-20

La prairie est longée par le cours d’eau La Baylongue. La CATZH vous invite à venir créer une mare qui complétera la mosaïque d’habitats et constituera un refuge pour de nombreuses espèces des milieux ouverts et des zones humides.

Prairie des Youlettes

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Coeur de Béarn