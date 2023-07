Toulouse Plages – 12 août Prairie des Filtres – Toulouse Plages Toulouse, 12 août 2023, Toulouse.

Toulouse Plages – 12 août Samedi 12 août, 09h30 Prairie des Filtres – Toulouse Plages Entrée libre

Le programme de la journée

9h30-21h Défis, records & challenges Toulouse Plages – Espaces d’animations TP23

9h30-21h Biblioplage

10h-20h Animations enfants – Espace animations enfants

10h-21h Ludoplage (pause 13h-14h) – Entrée sud

10h-11h Graines 2 Lumière – Espace zen

11h-12h Swedish Fit Toulouse – Espace Cours Dillon

11h-12h Aviron Toulousain – Espace nautique

11h-12h Canoe Kayak Toulousain

14h-18h Canoe Kayak Toulousain – Espace nautique

14h-18h Aviron Toulousain – Espace nautique

17h-19h Les Ours Football américain – Espace Cours Dillon

18h-20h Tournoi Toulouse plages Beach tennis – Espace beach

18h-20h Tournoi Toulouse plages Volley-Ball – Espace Pont Neuf

L’espace Ludoplage propose des animations pour toutes les générations. C’est un lieu de rencontre et d’échanges intergénérationnels autour du jeu. Il est ouvert tous les jours de 10h à 21h et ferme entre 13h et 14h.

L’espace Biblioplage vous accueille tous les jours pour une parenthèse estivale aux airs de bord de mer !

Des journaux, des revues, des livres, des BD et des mangas ou encore des albums pour les plus petits : installez-vous confortablement dans une chaise longue et prenez le temps de bouquiner et jouer à des sudokus ou faire des mots croisés.

Les rendez-vous des tout-petits à 10h et 11h avec des histoires et des comptines pour les plus jeunes.

Les ateliers créatifs à 15h pour toute la famille.

Les ateliers bavardages : vous comprenez un peu le français et vous voulez progresser ? Profitez d’un moment d’échange convivial avec les bibliothécaires pour améliorer votre pratique de la langue. Le samedi à 10h30.

La Troc machine, un espace d’échange d’objets culturels : déposez, prenez librement et gratuitement livres, revues.

Le programme est susceptible d’être modifié. Retrouvez toutes les infos pratiques sur Toulouse Plages 2023 ⋅ Toulouse Mairie Métropole, site officiel.

Prairie des Filtres – Toulouse Plages Cours Dillon, 31300 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T09:30:00+02:00 – 2023-08-12T21:30:00+02:00

2023-08-12T09:30:00+02:00 – 2023-08-12T21:30:00+02:00

